Werken aan voetpad zorgen voor gaslek in Izegem

Izegem/Kortrijk Jongeman (26) stapt als eerste in nieuwe drugsbege­lei­dingstra­ject: “Het is genoeg geweest.”

Een 26-jarige jongeman uit Izegem is de eerste in het Kortrijkse gerechtsarrondissement die dinsdag zijn handtekening plaatste onder een contract om in het kersverse drugsbegeleidingstraject te stappen. Een twijfelachtige eer, want het dient om problematische druggebruikers op een intensieve manier van hun drugsprobleem af te helpen.

17 januari