Welk lerarentekort? 18 leerkrachten gezocht én gevonden bij IdP Prizma Izegem: “Nu alleen hopen dat er niemand uitvalt, want de reservebank is leeg”

Prizma Campus IdP start straks het schooljaar met 496 leerlingen. Zes jaar geleden waren dat er nog minder dan 400. De stijging is volgens directeur Piet Pieters op z’n minst deels te danken aan de recente onderwijshervorming. Zo is de school voortaan een domeinschool met een brede waaier aan praktische en theoretische ‘doorstroomrichtingen’, zoals Bedrijfswetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Ook met de doorstroom van het lager naar het secundair en van de eerste graad secundair naar de bovenbouw zit het goed in Prizma. “Het is geen doel op zich om zoveel mogelijk leerlingen binnen te halen, al vinden we het natuurlijk wel fijn dat zoveel jongeren voor onze school kiezen”, klinkt het.