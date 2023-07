Wekelijkse markt keert niet terug naar Korenmarkt

Broers Ternest en ezel Berry stappen 1.200 kilometer voor goede doel: “Delen en solidari­teit is boodschap van onze tocht”

Oekenaar Piet Ternest start op 30 juli samen met zijn broer Paul en zijn ezel Berry aan een tocht van 600 kilometer richting Utrecht. Het drietal laat hun kilometers sponsoren ten voordele van de vzw D.O.G.B.O.-Dogbo, een vereniging die sociale projecten ondersteunt in het West-Afrikaanse land Benin. “En volgend jaar stappen we weer 600 kilometer naar Tours. Zo leggen we de Martinusroute in twee etappes af”, aldus Piet die samen met Berry niet aan zijn proefstuk toe is.