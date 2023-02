WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Izegem

Van carnavals­stoe­ten in Zwevezele en Gullegem tot op stoffen jagen in Waregem: onze weekend­tips in het zuiden van West-Vlaanderen

Heb je geen zin om thuis te blijven in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 februari, maar weet je niet waar naartoe? Wij helpen je graag verder met vijf tips uit het zuiden van West-Vlaanderen. En er is voor elk wat wils te beleven. De sportievelingen kunnen op het fiets springen, de creatievelingen krijgen de kans om op stoffenjacht te gaan, gezinnen met kinderen kunnen zich knusjes in een bioscoopzetel nestelen, maar bovenal wordt ook het carnavalsseizoen afgetrapt met stoeten in Zwevezele en Gullegem.