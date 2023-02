WEERBERICHT. Zwaarbewolkt en lichte regen in Izegem vanochtend

Twee verenigin­gen gaan in op uitbrei­ding huisves­tings­fonds voor grote infrastruc­tuur­wer­ken

Stad Roeselare breidde het huisvestingsfonds begin dit jaar uit. Voor grote infrastructuurwerken kan een aanvrager nu maximum 250.000 euro subsidie ontvangen over een periode van tien jaar. CD&V-raadslid Ria Vanzieleghem informeerde tijdens de gemeenteraad of hier veel interesse voor is. Schepen Nathalie Muylle (CD&V) meldde dat er een vijftal subsidieaanvragen binnenkwamen. “Hierbij twee voor een grote investering: van KSV Rumbeke en Rista . Daarnaast dienden ook drie verenigingen een kleiner poject in: de Kajakvaarders, Dansibo en de parochiale werking in de Godelievewijk”, weet de schepen. “ Momenteel worden de dossiers bekeken of ze ontvankelijk en conform het reglement zijn. Vervolgens gaan ze naar het schepencollege om te beslissen.