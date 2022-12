WEERBERICHT. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Izegem

Izegem / Ingelmunster / Ledegem / Lendelede Doek valt over vaccinatie­cen­trum ISO: “In totaal 135.000 prikken gezet”

Het einde van een tijdperk is aangebroken. Woensdagavond is de allerlaatste vaccinatie tegen corona in zaal ISO geplaatst. Wie nu nog een prik wil moet voortaan bij de huisarts of apotheker zijn. Tussen februari 2021 en december 2022 zijn maar liefst 135.000 prikken gezet. Nu wacht voor zaal ISO onherroepelijk de sloop, zodat op termijn een nieuwe evenementenhal op die locatie kan verrijzen.

