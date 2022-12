WEERBERICHT. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Izegem

Izegem/Ingelmunster HUIZEN­JACHT. Langs het kanaal Roeselare-Ooi­gem: “Vanaf 199.000 euro woon je aan het water én een kasteel­park”

Niks zo rustgevend als wonen langs het water. Sinds enkele jaren is dat ook langs het kanaal Roeselare-Ooigem mogelijk en heb je er de nieuwbouwwoningen maar voor het uitkiezen. Vooral in Izegem en Ingelmunster heb je wel wat mogelijkheden, met dichtbij ook groen en recreatie. We gaan na hoe diep je daarvoor in je geldbuidel moet tasten.

