WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Izegem

Staden/Roeselare WSV De Colliemo­len organi­seert Putje winter­tocht

Na het grote succes van Roeselen by night, de wandeltocht dwars door Roeselare op 27 december die meer dan 1.400 deelnemers lokte, is Wandelclub WSV De Colliemolen er al terug met een nieuw initiatief. Op zaterdag 14 januari organiseren ze hun Putje wintertocht waarbij je kan kiezen uit wandelingen van 4, 5, 10, 14, 21 en 28 kilometer. De start bevindt zich in de meisjesschool langs de Bruggestraat in Staden en de grootste afstanden trekken richting het bosrijke Houthulst Er kan gestart worden vanaf 6.30 uur tot 15 uur. Deelnemen kost 3 euro, leden van een wandelclub betalen 1,50 euro en de leden van WSV De Colliemolen stappen gratis mee. Meer info via devos.etienne@skynet.be.

3 januari