WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Izegem

Ingelmunster MIJN DORP. Voormalig slager en uitbater kasteelkel­der Eddy Mullebrou­ck (74): “Mooiste, maar ook slechtste herinne­ring aan kasteel van Ingelmun­ster overgehou­den”

Heel wat dorpsgenoten kwamen indertijd in zijn slagerij langs en later mocht hij ze ook nog eens verwelkomen in de kelder van het kasteel, waar hij met zijn vrouw een café uitbaatte. Geen wonder dat zowat iedereen in Ingelmunster Eddy Mullebrouck (74) kent. De joviale man kent veel van het verleden en heden van de Brigandsgemeente en is dus de uitgelezen persoon om ons door zijn dorp te gidsen. “Ooit kwamen toeristen met busladingen naar hier afgezakt.”

8 januari