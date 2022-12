WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Izegem

Roeselare Verkeers­hin­der aan Kop van de Vaart door vernieu­wing waterlei­din­gen

De Watergroep start deze week met het vernieuwen van waterleidingen in de omgeving van de Kop van de Vaart. Deze werken zullen wellicht tot 23 december duren. Er wordt gewerkt aan het voetpad, de berm en de parkeerstrook maar toch is er sprake van verkeershinder. Om die te beperken wordt er in fases gewerkt. In eerste instantie wordt er gewerkt in de Kaaistraat waar er een nieuwe doorsteek gemaakt moet worden. Hierdoor geldt er in de Kaaistraat eenrichtingsverkeer richting de rotonde. Moet je richting Mandellaan? Dan dien je om te rijden via de Koning Albert I-Laan, de Veldstraat en de Trakelweg. Aansluitend concentreren de werken zich in de zone tussen de Vaartstraat en de Jules Lagaelaan. Tijdens deze fase is er enkel sprake van een beperkt parkeerverbod. Als laatste wordt de zone vanaf de Kaaistraat tot in de Trakelweg onder handen genomen. Ook hier is enkel sprake van een parkeerverbod in de werkzone. Tijdens de werken blijft de ondergrondse parking Ooststraat-Station altijd vlot bereikbaar.

5 december