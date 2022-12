WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Izegem

Lauwe/Kortrijk ASSISEN. “Dana schreeuwde dat ze zou doodgaan”: ziekenhuis­art­sen getuigen over laatste uren van slachtof­fer ‘wonderbo­nen­moord’

Brandweerman Pieter Platteeuw (37) uit Lauwe draaide 4 tot 5 keer wonderbonen in het eten van z’n vrouw: in haar yoghurt, in een carpaccio of in een slaatje. Omdat geen tegengif bestaat tegen ricine, maakte Dana Van Laeken (34) een vreselijke doodsstrijd door in het ziekenhuis. Artsen kwamen dinsdag getuigen hoe ze “schreeuwde dat ze zou doodgaan”. En ook bij de verhoren van Platteeuws twee zoontjes werd stilgestaan. Herlees alles nog eens hieronder.

13 december