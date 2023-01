WEERBERICHT. Overwegend bewolkt weer in Izegem vanochtend

Roeselare Inbrekers plunderen spaarpot­ten van kinderen: “Ze namen zelfs een kettinkje van mijn overleden vader mee”

Zelfs de kerstverlichting vernielden ze, zodat ze ongestoord in het donker konden werken. De inbrekers die maandag in de vooravond op zeven plaatsen in Roeselare aan de slag waren, hebben niets aan het toeval overgelaten. Ze richtten behoorlijk wat schade aan. “Onze hele achterpartij in glas én de achterdeur moeten vervangen worden”, zucht Ruth Vanneste (43) uit de Bloemkoolstraat. Gelukkig spotte een bewakingscamera de auto van de daders.

4 januari