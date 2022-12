WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Izegem vanochtend

Izegem Celstraf met uitstel voor man onder invloed van ‘stem in zijn hoofd’ ervandoor gaat met geparkeer­de auto

Een 28-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden met uitstel omdat hij in januari ervandoor met een geparkeerde auto. Zo’n 100 meter verderop kon hij gestopt worden. De man is geen onbekende voor het gerecht en was tijdens de feiten onder invloed van drugs. “Een stem in mijn hoofd zei me dat die auto voor me zou klaar staan", zei de man tegen de rechter.

