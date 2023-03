WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking in Izegem vanochtend

OKAN Sint-Mi­chiel krijgt Oranje Duim 2022

JONG CD&V Roeselare reikte voor de tweede keer de Oranje Duim uit. Die prijs wordt gegeven aan een persoon of organisatie die in het afgelopen jaar een bijzonder maatschappelijk engagement voor jongeren opnam. Dit jaar ging de prijs naar OKAN Sint-Michiel. 2022 was voor hen opnieuw een enorm druk jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een extra instroom van anderstalige jongeren. Het OKAN-team kreeg bloemen en een waardebon voor schoolmaterialen uit de handen van jongerenvoorzitter Lucas Vandenbussche.