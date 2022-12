WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Izegem

Roeselare Aantal opgevangen Oekraïense vluchtelin­gen neemt toe

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat momenteel in Roeselare verblijft zit in stijgende lijn. Op vandaag worden er 257 Oekraïners die de oorlog in hun thuisland ontvlucht zijn opgevangen. Dat zijn er 36 meer dan halverwege oktober. De meeste Oekraïners, 158 om precies te zijn, verblijven in een privéwoning. 85 oorlogsvluchtelingen worden opgevangen in de collectiviteiten zijnde het Molenhuis in de Spanjestraat, het vroegere administratieve gebouw van AZ Delta op Schiervelde en in de conciërgewoning van het Spillebad. De overige verblijven bij een gastgezin. Op vandaag zijn er 7 opvangplaatsjes vrij. “Dit in kamers waar ook al andere personen verblijven wat de invulling ervan niet zo makkelijk maakt”, weet Irene Sercu, stafmedewerker directie Mens. “Maar ondertussen kregen we bericht dat deze plekken volgende week ook ingevuld zouden zijn.” Sinds maart zijn er trouwens ook 49 Oekraïners die de stad al opnieuw verlieten.

8:48