WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Izegem

Ardooie Fietsbieb verruilt De Loods voor vroegere fietsenwin­kel Devos: “Door plaatsge­brek, al blijven we nog steeds op zoek naar extra fietsen”

De Fietsbieb Ardooie-Koolskamp komt dankzij het gemeentebestuur thuis in de oude fietsenwinkel Devos op het Marktplein. De verhuis was noodzakelijk omdat het aanbod fietsen blijft groeien waardoor de de stapelplaats in De Loods aan de Kortrijksestraat te klein geworden was.

18 januari