WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Izegem

Ingelmunster Ook Ruben Block op Labadoux

Binnen exact vier maanden gaat de 35e editie van het Labadoux Festival van start in Ingelmunster. De organisatie greep die timing aan om nog enkele nieuwe namen van artiesten bekend te maken die op 5, 6 en 7 mei naar het festivalterrein langs de Trakelweg afzakken. Het gaat een voor een om Belgen. Op vrijdag 5 mei speelt Ruben Block, ook wel gekend als de frontman van Triggerfinger, in de concerttent en Compro Oro in de clubtent. Kobe & benjamin Sercu staan ’s anderdaags in de clubtent en Boom’n van de Weireld wil op zondag 7 mei de concerttent inpalmen. Nog op zondag tekenen ook Variomatic en Blitz present. Meer info en tickets via http://www.labadoux.be/tickets.

5 januari