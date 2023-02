WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Izegem

Binnen­vracht­schip botst tegen Centrum­brug: “Mijn stuurhut werd als een lucifer­doos­je weggeveegd”

Een binnenschipper is maandag aan het ergste ontsnapt bij een merkwaardig ongeval op het kanaal Roeselare-Leie. “Ik was zonder problemen onder twee bruggen doorgevaren, maar plots kwam er eentje die lager was dan de andere”, vertelt de man. “Het volgende ogenblik was het één en al gekraak en kwam een stuk metaal in de vorm van een speer op me af...”