WEERBERICHT. Kans op bewolking in Izegem vanochtend

Oekene/Oostrozebeke 24 jaar oude Honda Civic brandt uit na ongeval op snelweg: “Ik kon nog net mijn telefoon grijpen en uit de wagen springen”

Een 18-jarige automobilist uit Oostrozebeke is zondag aan de dood ontsnapt toen hij langs de E403 in Oekene op een vangrail botste en enkele brugpijlers raakte. Zijn voertuig vatte onmiddellijk vuur. “In een mum van tijd stond de hele achterzijde in lichterlaaie, ik besefte dat er geen tijd te verliezen was”, zei de jongeman.

29 januari