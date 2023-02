WEERBERICHT. In Izegem zwaarbewolkte ochtend

Twee verenigin­gen gaan in op uitbrei­ding huisves­tings­fonds voor grote infrastruc­tuur­wer­ken

Stad Roeselare heeft vijf subsidieaanvragen binnengekregen sinds het het huisvestingsfonds begin dit jaar heeft uitgebreid. Voor grote infrastructuurwerken kan een aanvrager nu maximum 250.000 euro subsidie ontvangen over tien jaar. “Bij de aanvragen zitten er twee voor een grote investering: van KSV Rumbeke en Rista”, weet schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Daarnaast dienden ook drie verenigingen een kleiner project in: de Kajakvaarders, Dansibo en de parochiale werking in de Godelievewijk. Momenteel worden de dossiers bekeken of ze ontvankelijk zijn. Daarna gaan ze naar het schepencollege om te beslissen.”