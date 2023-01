WEERBERICHT. In Izegem kans op bewolkt weer vanochtend

Roeselare Sloop scheidt belfort en stadhuis om nieuwe ingang te creëren

Het is niet bijster goed te zien door de doeken aan de gevel, maar op de Roeselaarse Grote Markt is een nieuwe fase van het stadshuisproject gestart. Heel voorzichtig wordt het verbindingstukje tussen het belfort en het stadhuis gesloopt. Aan de kant van de Grote Markt is de gevelsteen al verwijderd en ook het dak is al verdwenen. Aan de kant van de Botermarkt is er al een gemaakt in de achtergevel en ook een raam is al verwijderd. Terwijl beide historische gebouwen gerestaureerd worden, moet dit stukje verdwijnen voor de realisatie van de inkom van het nieuwe stadhuis dat volgend jaar in gebruik genomen wordt.

19 januari