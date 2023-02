WEERBERICHT. Helder weer in Izegem vanochtend

Zaterdag afscheid van plots overleden cafébaas Stefaan (50)

De afscheidsplechtigheid van de cafébaas van café De Vierweg in Roeselare Stefaan Willaert (50) zal op zaterdag 4 maart om 10 uur plaatsvinden. Stefaan was ook in het Antwerpse studentenleven een icoon nadat hij jarenlang de studentencafés Tempus en Lik’tus uitbaatte op de Ossenmarkt en het Frans Halsplein. De zaken waren de thuishaven van West-Vlaamse studentenclubs in Antwerpen.