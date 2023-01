WEERBERICHT: Bewolking in Izegem vanochtend

Roeselare Man (85) schiet vrouw (75) dood bij familiedra­ma in Roeselare: dader gearres­teerd op verdenking van moord

In De Gotelaar in Roeselare, in de residentiële Klokkeputwijk, heeft een man (84) zondagochtend zijn echtgenote (75) doodgeschoten. Hij zou zichzelf daarna van het leven hebben proberen te beroven, maar geraakte niet gewond. De man is opgepakt.

22 januari