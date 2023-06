WEER. Zwaarbewolkt in Izegem vanochtend

Knipoogje toont Roeselare in volle ontwikke­ling via foto-expo

Fotoclub Knipoogje palmt van 30 juni tot 9 juli Galerie Blomme in. Langs de Roeselaarse Ooststraat sluiten ze hun project RSL20.22 af waarmee ze via beeldmateriaal bewijzen dat Roeselare de snelst groeiende en meest vernieuwende centrumstad van Vlaanderen is. Curator Lieven Lefere selecteerde voor de expo ‘Een beeld van uw stad’ 60 foto’s die het snel evoluerende stadsbeeld tonen. Bovendien schreef stadsdichter Edward Hooornaert gemoedelijke verzen die een aantal van de foto’s omschrijven. De expo is gratis te bezoeken.