WEER. Stralend zonnig weer in Izegem vandaag

Auto brandt uit op aanrijrou­te naar kazerne: bluswerken lopen vertraging op door file

Langs de Dirk Martenslaan in Izegem is donderdag het motorcompartiment van een auto uitgebrand. Ook het interieur werd flink aangetast. Niemand raakte gewond maar het duurde wel langer dan normaal voor de brandweer ter plaatse was.