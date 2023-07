WEER. Stralend zonnig weer in Izegem vandaag

Nachtelij­ke brand vernielt bovenver­die­ping Brasserie Rhodesgoed: “In twee minuten tijd ons levenswerk zien verdwijnen”

Een zware brand in de nacht van zondag op maandag heeft de bovenverdieping van Brasserie Rhodesgoed in Kachtem de as gelegd. De schade is bijzonder groot, maar de benedenverdieping en de keuken bleven gelukkig gevrijwaard. “We vermoeden dat de oorzaak ligt bij tafellampen die aan het opladen waren”, zegt zaakvoerder Wim Degezelle (53).