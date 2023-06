WEER. Overwegend bewolkt in Izegem vanochtend

Lore (19) scoort met Special Flames op Wereldspe­len van Special Olympics : “Zonder ambitie vertrokken, maar een wereldgoal gemaakt én goud gepakt”

Lore Van Heesbeke (19) mag pronken met een wel heel bijzondere gouden medaille. Op de Wereldspelen, de Olympische Spelen van Special Olympics, in Berlijn pakte ze samen met de Special Flames de overwinning. Het Roeselaars voetbaltalent, dat haar mannetje staat zowel in het doel als in de verdediging, droomt nu al van meer. “In 2027 wil ik er graag weer bij zijn tijdens de Wereldspelen in Australië”, zegt Lore, die ons meeneemt op haar sportief Duits avontuur.