WEER. In Izegem kans op zo goed als helder weer vanochtend

Alec Segaert onthaald als een held in zijn fandorp na zilver op BK: “Wat een prestatie, zo kort na zijn tweede plek op het BK tijdrijden”

Remco Evenepoel kaapte dan wel de Belgische titel weg, maar iedereen was het er over eens dat Lendeledenaar Alec Segaert zondag tijdens het BK wielrennen de morele winnaar was. De Lotto-Dstny-renner imponeerde in eigen streek met een knappe tweede plek. Zijn supporters bliezen verzamelen in een fandorp, waar de feestvierders vierden alsof hij het BK had gewonnen. Ze kregen er nog een muzikale ode van cabaretier Karel Declercq - vader van Tim - als bonus bovenop.