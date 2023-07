WEER. In Izegem heldere ochtend

Laatste poging om kinderop­vang Cérise open te houden mislukt: “We hebben alles uit de kast gehaald, dit hakt er keihard in”

Kinderopvang Cérise in Rumbeke moet sluiten. Dat heeft de burgerlijke rechtbank in Kortrijk vandaag beslist. De verplichte sluiting heeft niets te maken met de veiligheid en zorg in de opvang, maar is louter een gevolg van administratieve tekortkomingen. Ouders reageren boos. “Waar is men in godsnaam mee bezig? Dit is er toch compleet over?”