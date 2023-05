WEER. Heldere ochtend in Izegem

Tri­ne-Ma­rie (17) dingt mee naar titel beste aspirant-bak­ker van België: “Zelfs tijdens de zomervakan­tie zal ik op school oefenen”

Trine-Marie Keymeulen (17) verdedigt in september de eer van de bakkerijafdeling van het MSKA Roeselare tijdens de finale van de Belgian Championship Aspirant Baker. Ze is een van de acht jonge bakkers die zich wist te plaatsen voor de finale. Als Trine-Marie wint, stoot ze door naar het wereldkampioenschap. “Ik droom ervan ooit een eigen bakkerij te runnen”, zegt Trine-Marie, die ons samen met begeleidend leerkracht Birger Vandamme een inkijk biedt in de intensieve voorbereiding op de wedstrijd.