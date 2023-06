WEER. Helder weer in Izegem vanochtend

Wat te doen in het zuiden van West-Vlaanderen dit weekend: van Batjes en Braderie tot BK wielrennen, Grensrock en Ypres Rally

Het belooft opnieuw een broeierig warm en prachtig weekend te worden. Kom dus uit je kot want met de vakantie in het vooruitzicht valt er opnieuw heel wat te beleven. En uit zo'n ruim aanbod kiezen? Dat is niet makkelijk! Wij helpen je alvast op weg met onze vijf tips in Zuid-West-Vlaanderen.