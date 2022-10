Wéér gaslek bij graafwerken, dit keer in de Krekelmotestraat

Dinsdagvoormiddag was het weer van dat, langs de Krekelmotestraat. Iets voor elven raakte een kraan een lagedrukleiding van de gastoevoer. De situatie was snel onder controle: het lek kon voorlopig gedicht worden en een technicus van netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse voor de definitieve herstelling. In de buurt hoefde niemand te worden geëvacueerd. Sinds midden augustus is de brandweer regelmatig op pad voor dergelijke interventies. Op 18 augustus was er een gaslek bij werken aan het voetpad in de Abelestraat, op 29 augustus was dat het geval in de Baron de Pélichystraat. Een dag later was het weer prijs, toen in de Vuurkruiserslaan. Op 19 september was het te doen in de Heilig Hartstraat en op 10 oktober werd in de Krekelstraat zowel een gas- als een waterleiding geraakt.