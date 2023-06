WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Izegem vanochtend

Lokale wielerhel­den kijken uit naar BK in hun thuisbasis: “Wanneer je voor eigen volk rijdt, kun je altijd iets meer”

Izegem ontvangt op zondag 25 juni met het BK wielrennen het grootste evenement in zijn geschiedenis. Wij tellen in deze reeks af naar het tricolore feest. Vandaag: voor enkele wielrenners wordt het zondag een extra speciale dag, want zij mogen het BK in eigen streek rijden. Het parcours kennen ze alvast op hun duimpje, maar wat betekent het om voor eigen volk te kunnen koersen? We vroegen het aan Tim Declercq en Justine Ghekiere uit Izegem en Yves Lampaert uit Ingelmunster.