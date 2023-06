WEER. Bewolkt in Izegem vanochtend

Kunstacade­mie krijgt reeks kleine investerin­gen

Kurt Grymonprez (STiP) vroeg op de gemeenteraad of er al een concrete datum is om te starten met de werken aan de nieuwe Cultuurfabriek, nu die verschoven zijn naar de volgende legislatuur. Hij vroeg ook nog of en welke kleine investeringen er nog volgen in afwachting van een nieuwbouw.