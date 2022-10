VTI-studenten maken boekenkasten op wielen voor ‘t Venster

Roeselare Kerstsfeer in je wijk? Vraag een buurtkerst­boom aan

Wil je jouw buurt eind dit jaar helemaal doen baden in kerstsfeer door een kerstboom op jouw buurtpleintje te plaatsen? Je kan hiervoor opnieuw gratis een kerstboom aanvragen bij de stad Roeselare. Wees er snel bij, want het aantal beschikbare bomen is beperkt. Tot 15 november 2022 kan je een kerstboom aanvragen. Dit via https://www.buurten.roeselare.be/kerstboom-in-je-buurt?. De bomen worden begin december geleverd.

