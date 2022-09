Vrouw ziet 25.000 euro van rekening verdwijnen: Moneymule riskeert één jaar cel met uitstel

Het slachtoffer, een 73-jarige vrouw, kreeg op 27 september 2020 plots telefoon van een man. Hij gaf zich uit als een medewerker van haar bankkantoor en zei haar dat ze haar rekening meteen moest blokkeren. “Geen probleem, want hij zou haar daarbij helpen. Zei hij tegen haar”, pleitte haar advocaat. “Ze volgde zijn instructies op. Daarna zag ze hoe er twee keer 12.500 euro was verdwenen van haar bankrekening.” Een deel daarvan was terechtgekomen op de rekening van een 28-jarige vrouw uit Izegem. “Maar zij heeft helemaal niets met die feiten te maken”, pleitte haar advocaat. De vrouw gaf wel toe dat ze haar rekeningnummer eens had doorgegeven aan iemand via Snapchat. “Maar ze wist helemaal niet het zou gebruikt worden voor criminele feiten.” Volgens het Openbaar Ministerie moest de vrouw wel geweten hebben dat het niet koosjer was. “Dit is dé plaag van het moment en je bankrekening geef je niet zomaar.” De bank van de vrouw kon 15.000 euro van het verdwenen geld recupereren. De vrouw riskeert nu één jaar cel met uitstel. Vonnis op 10 oktober.