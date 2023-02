Vrouw (66) dumpt glas in de gracht: “Dit getuigt van wansmakelijk en asociaal gedrag”

‘Tante’ Gerda (78) tapte zaterdag laatste pintjes in 133 jaar oude café Bosmolens: “Ik ging het tien jaar doen, we zijn ondertus­sen dertig jaar verder”

De rouwklokken van de vlakbij gelegen Heilige Familiekerk zullen nog net niet luiden, maar toen Gerda Naert (78) op zaterdag 18 februari voor de laatste keer pintjes tapte in haar café Bosmolens was dat voor menig stadsgenoot toch een zwarte dag. Haar familie gaat namelijk al sinds 1890 honger en dorst te lijf op de wijk. Een wankele gezondheid dwingt Gerda afscheid te nemen. Voor het zover is, blikt ze graag nog eens terug op 133 jaar wel en wee in haar staminee. Of dit het definitieve einde is van de bekende kroeg op de Meensesteenweg of dat zoon Bart de zaak overneemt, lees je hier.