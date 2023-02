Vrijwilligers gezocht om padden te helpen oversteken

Jarenlang was Jacqui Stragier aanspreekpunt voor de trek. Vorig jaar nam Thomas Segers van de stad Izegem de taak over en dit jaar is Lucien Vandenbroucke coördinator. Half januari was er een bijeenkomst van de overzetters in zaal Molenwiek waarbij alle violen gelijk werden gestemd. “Intussen vormden zich Whatsapp-groepen rond de verschillende gekende trekplaatsen in Izegem, Emelgem en Kachtem”, weet Lucien. “Rond het Rhodesgoed werden emmers en schermen geplaatst. Rond kasteel Wallemote is dat in de praktijk niet te doen. Hier zijn 35 vrijwilligers elke avond op pad. En tot slot in de Tinnenpotstraat en Lijsterstraat ook nog een tiental.”