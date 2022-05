Vrijspraak voor vermeende buizendief die nochtans herkend werd

Een getuige zag hoe op de werf van een nieuwbouwwoning in Marke ’s avonds om 18.30 uur een voorraad buizen werd gestolen. De dader verplaatste zich met een auto met aanhangwagen. De getuige nam enkele foto’s en verwittigde de politie. Die kwam via de nummerplaat van de auto terecht bij W.V., een man uit Izegem. “Ik heb een alibi”, verklaarde hij aan de politie en dat bleek ook te kloppen. “Maar mijn broer en een kennis rijden wel sporadisch met mijn wagen. Misschien moet u bij hen zijn.”

Aanhangwagen gestolen

Toen de politie langsging bij de man merkten ze dat de man wel erg geleek op de persoon die te zien was op de foto van de getuige. “Maar ik ben het niet geweest”, zei de Izegemnaar. “Ik was thuis op dat moment. De auto op de foto is inderdaad hetzelfde type als die van mijn broer. Die aanhangwagen bewijst niks, want die van mijn broer was gestolen. De rechter liet de broer van de man ook oproepen als getuige. Het openbaar ministerie eiste een celstraf van 3 maanden met uitstel en een boete van 800 euro. De rechter acht het nu dus niet bewezen dat de 39-jarige Izegemnaar de man is die de diefstal pleegde en heeft hem vrijgesproken.