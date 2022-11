Vredesboom en Blauwhuis kleuren oranje tegen intrafamiliaal geweld

De actie heet ‘Orange Your City/ Orange the World’. “In meer dan honderd landen kleuren gebouwen of andere objecten oranje en worden diverse activiteiten georganiseerd”, vertelt Evelien Vulsteke van Zonta. “Oranje staat voor een zonsopgang, de dageraad in een toekomst zonder geweld en vooral voor het geloof en vertrouwen dat een wereld zonder geweld mogelijk moet zijn. “Nog tot 10 december zullen enkele gebouwen in onze omgeving in het oranje verlicht zijn, zoals Skyline Communications en kasteel Blauwhuis in Izegem en AZ Delta in Rumbeke. Er zijn ook alternatieve acties. Zo hebben we onder andere de stam van de Vredesboom op de Melkmarkt in Izegem met een oranje lint omwikkeld en voorzien van de boodschap ‘Stop intrafamiliaal geweld’.