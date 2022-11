Voorverkoop voorjaarsprogramma cultuurhuis De Leest van start

Izegem Kasteel Nitro’s zoeken halftijdse job voor hun Amerikaan­se coach: “Zo kan hij in België terug training geven”

American Footballclub Kasteel Nitro’s uit Izegem is op zoek naar een halftijdse job voor zijn Amerikaanse trainer Will Blanco. De voorbije drie maand stond hij hen met raad en daad bij, maar nu is zijn toeristenvisum verlopen. Budget om hem voltijds in dienst te nemen is er niet, maar als hij een andere halftijdse job in ons land kan vinden, is het wel mogelijk om hem terug te laten overvliegen.

7 november