Vooruit wil meer maatregelen tegen aanpak van zwerfvuil: “Zet mobiele camera’s ruimer in”

“In november zagen we online een voorbeeld van het speelplein aan de site Rebry. De skaters in de buurt postten deze foto om aan te tonen dat zij opruimen en toch telkens weer zwerfvuil aantreffen”, vertellen Vooruit-raadsleden Julie Vandewatere en Eva Bossuyt. “Recent deden we met ons bestuur mee met de zwerfvuilactie. Ook toen werd opnieuw duidelijk dat dit probleem meer inzet vraagt. Enkel sensibiliseren en zwerfvuilacties houden, blijkt niet voldoende.”

Tijdens de gemeenteraad werden daarom vragen gesteld over de inzet van mobiele camera’s. Volgens de stad worden er vanuit afvalstoffenmaatschappij OVAM extra handhavers ingezet. “Maar die kunnen mensen enkel op heterdaad betrappen”, aldus Eva. “We gaan ervan uit dat hiermee slechts een fractie van het zwerfvuil of sluikstorten zal vermeden worden. De mobiele camera is enkel inzetbaar aan de glasbollen. Daar wordt deze ook effectief gebruikt. “

Vooruit Izegem is kritisch over het gebrek aan inzet van de bestaande vaste- of nieuwe mobiele camera’s. Volgens de partij worden niet alle middelen ingezet. “Er is de mogelijkheid om mobiele camera’s of de vaste camera’s in te zetten, maar dit gebeurt op dit moment niet. We zien onvoldoende positieve evoluties. Er wordt gerekend op een mentaliteitswijziging. We vragen meer inzet van middelen en technologie om zwerfvuil en sluikstorten efficiënt aan te pakken. Problematische locaties zouden sneller opvolging moeten kunnen krijgen.”