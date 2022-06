Vooruit wil input inwoners bij herbestemming Lavani-site

Een deel is nu nog ingepalmd als parking van de kunstacademie. “Er zou een project rond innovatieve woonvormen komen, met een focus op doorwaadbaarheid en groen”, weet raadslid Eva Bossuyt (Vooruit). “Eens kunstacademie Art’Iz verhuisd is naar de Cultuurfabriek zullen de vroegere gebouwen daar ook deel van uitmaken. De Gecoro wordt bij dit plan betrokken, het lijkt ons de uitgelezen kans om ook buurtbewoners reeds in een vroeg stadium te betrekken bij de verdere uitwerking van dit plan.” We willen vermijden dat we op een punt komen waarop de plannen reeds te ver uitgedacht zijn, zodat er geen ruimte is voor echte participatie.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) zegt dat de grote krijtlijnen van het project al eventjes vastliggen. “Het werd indertijd in Visie 2030 opgenomen en toen is er inspraak van inwoners geweest”, zegt ze. “We gaan nog op plaatsbezoek en ook de Gecoro geeft nog advies, maar in een later stadium gaan we de buurt uiteraard op de hoogte houden. Ze nu in deze fase nog eens bevragen is nog niet aan de orde.”