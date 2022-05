Vooruit wil dat stad energiefonds beter in de kijker zet

“Dit fonds is echter te weinig bekend bij onze inwoners”, meent raadslid Eva Bossuyt (Vooruit). “Gezien de uitzonderlijke omstandigheden vragen we dit breder te communiceren. Bovendien is deze steun in Izegem gekoppeld aan budgetbegeleiding of budgetbeheer. Dit werpt onnodige drempels op en legt opnieuw druk bij het reeds overbevraagde stadspersoneel om die begeleiding ook te voorzien. Vorig jaar werd het coronabudget, voorzien vanuit de Vlaamse overheid, onvoldoende benut. Van de beschikbare middelen voor psychologische begeleiding en financiële bijstand werd het grootste deel van de middelen niet ingezet. Dit is heel spijtig voor de Izegemnaar. We willen niet dat dit ook bij het energiefonds het geval zou zijn. We vroegen dan ook aan het stadsbestuur om de toewijzing van deze middelen te herbekijken en ook de mogelijkheden beter bekend te maken, in het belang van de inwoners. “