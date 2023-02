Vooruit vraagt strengere opvolging bij gaslekken: "Twaalf incidenten in drie maanden"

Het gros van de lekken kwam voor bij de aanleg van fiberkabels voor supersnel internet. Eva Bossuyt (Vooruit) vroeg op de gemeenteraad om meer informatie, overleg en veiligheidschecks. “De laatste weken is er geen beterschap in het aantal lekken. We zijn bezorgd over gevaarlijke situaties en ongedetecteerde lekken. We willen meer info over het aantal gaslekken, de oorzaken en de aanpak. De melding dat er overleg is, is voor ons niet voldoende. De kwaliteitsbewaking bij dit soort werken, uitgevoerd door een private partner, zou vergelijkbaar moeten zijn met de kwaliteitsbewaking bij werken uitgevoerd door onze openbare nutsmaatschappijen. Doortastend overleg is nodig om meer kwaliteitsgaranties te krijgen en ervoor te zorgen dat de werken in goeie omstandigheden kunnen uitgevoerd worden.”