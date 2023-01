Vooruit lanceert petitie voor behoud bankautomaten in deelgemeentes

De grootbanken in ons land zijn al langer bezig met hun aantal filialen en bijgevolg ook hun bankautomaten af te bouwen. Ze kiezen in de plaats voor gezamenlijke bankneutrale Batopin-automaten, maar niet overal. Sommige plaatsen dreigen daardoor zonder automaat te vallen. Ook in Kachtem en Emelgem zijn er nog amper. “Zeker voor wie minder mobiel is, is dat een probleem”, meent Vooruit. “Zo’n bankneutraal punt zit er voor Kachtem en Emelgem niet in en daarom vragen we een oplossing voor dit probleem. Daarom lanceren we een petitie, die we later met motivatiebrief aan de BV Batopin zullen afleveren. Op de gemeenteraad zullen we dit probleem ook bij het stadsbestuur aankaarten.” De petitie kan je vinden via deze link.