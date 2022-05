Voormalige kledingzaak Gentlemen nieuwe thuis voor ‘belevingskantoor’ van JVB Verzekeringen

Dicht bij klanten

“We zijn de voorbije vijf jaar enorm gegroeid en dus drong een nieuwe locatie zich op”, zegt zaakvoerder Jonas Van Biervliet, die samen met zijn vrouw Shari Galle het kantoor runt. “We hebben 4 medewerkers en het plan is om deze zomer nog een personeelslid aan te werven. Deze locatie is niet alleen goed bereikbaar en centraal gelegen, maar bevindt zich ook niet ver van heel wat bedrijfsklanten en serres. De glastuinbouw is een sector waar we ons steeds meer in specialiseren en dan is het fijn om in de nabijheid van je cliënteel te vertoeven. We zijn ook trots dat we heel wat Izegemse bedrijven verzekeren, zoals onze buren van AECars. Dat lokaal aspect is voor ons heel belangrijk.”