Voormalige chocolaterie wijkt voor Residentie Parfait

Izegem Izegemse Watersport­ver­e­ni­ging viert vijftigja­rig bestaan met boek vol anekdotes: “Van clubhuis in onteigend café tot krachtpat­ser die acht waters­kiërs voorttrok”

Wat ooit begon met enkele vrienden die aan watersport wilden doen op het kanaal, is vijftig jaar later uitgegroeid tot één van de grootste clubs op de Vlaamse binnenwateren. De Izegemse Watersportvereniging (IWV) laat zijn gouden jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan en heeft er een boek vol anekdotes klaar, waar wij met voorzitter Jos Bilcke al even in grasduinen.

27 januari