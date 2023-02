Voormalig vrederechter Paul Denys overleden

Paul Denys woonde in de Leenstraat in Izegem, maar was afkomstig van Roeselare. Van 1950 tot 1964 baatte hij een advocatenkantoor in Roeselare uit. Van 1964 tot 1992 was hij vrederechter voor het kanton Izegem. In 1971 werd hij lid van de raad van bestuur van de vzw achter het Heilig-Hartziekenhuis in Izegem. Vijf jaar later werd hij er voorzitter en in 2005 gaf hij de fakkel door aan Herman Vanlerberghe.