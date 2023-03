Voorjaarsrommelbeurs palmt zaal ISO in

Mathieu Bonne vertelt in KOERS over z' n extreme uitdagin­gen

Sport #VANRSL haalt op woensdag 26 april Matthieu Bonne naar KOERS. Museum van de Wielersport. Bonne is een avonturier die zijn fysieke grenzen verlegt door middel van extreme sporten die te maken hebben met fietsen, lopen en zwemmen. De Mont Blanc, de Marathon des Sables, de Matterhorn zijn hem niet onbekend. Hij nam in 2019 ook deel aan Kamp Waes en vorig jaar in mei vestigde hij een nieuw wereldrecord door in 8 dagen tijd, 8 triatlons af te werken op de 8 officiële Canarische Eilanden. Tijdens de gratis infosessie, die start om 19.30 uur, komt Matthieu vertellen over zijn uitdagingen en avonturen en hoopt hij anderen te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Schrijf in via de website www.roeselareloopt.be.